Menina de 2 anos que caiu do carro no DF será enterrada neste sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação - CBMDF)

Familiares da menina Bella Brandão, 2 anos, se reúnem na tarde deste sábado (16/10) para se despedir da garotinha. As últimas homenagens serão prestadas entre 13h30 e 16h, no cemitério Campo da Esperança, da Asa Sul.



O acidente que tirou a vida de Bella ocorrfeu quinta-feira (14/10), perto de um supermercado na QN 3, no Riacho Fundo I. Segundo os investigadores, ela estava com os avós e caiu da caminhonete (que estava estacionada) batendo a cabeça no chão. Com a queda, o avô se assustou e o veículo colidiu com outro, estacionado à frente.



Um bombeiro que passava pelo local, levou a menina até o quartel, há poucos quarteirões do local do acidente, para que ela recebesse os primeiros socorros. A equipe tentou reanimar Bella por cerca de 50 minutos e chegou a chamar o helicóptero de resgate da corporação. Porém o óbito foi constatado antes da transferência dela para o hospital.



O caso é investigado pelos agentes da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo). De acordo com o delegado Lúcio Valente, a menina estava dentro da caminhonete com o avô enquanto a avó fazia compras. “Quando ela voltou, abriu a porta e a criança, que estava escorada, caiu com a cabeça no chão. O veículo estava parado, mas ligado. Quando ela caiu, o avô se assustou, soltou o pedal do carro e bateu o carro em um caminhão”, disse.