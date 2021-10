Criança de 2 anos morre após cair de carro, no Riacho Fundo 1

CB Correio Braziliense

Bombeiros tentaram reanimar a vítima por 50 minutos, mas não conseguiram salvar a criança - (crédito: Divulgação - CBMDF)

Uma criança de 2 anos morreu, nesta quinta-feira (14/10), após cair de um veículo. O acidente aconteceu perto de um supermercado do Riacho Fundo 1, na altura da QN 3. A vítima teve traumatismo cranioencefálico grave, provocado pela queda, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF). O bebê, que não teve a identidade informada, passou por uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Um bombeiro militar que passava pelo local pouco depois do acidente levou a criança para o quartel, atrás do supermercado. A equipe de socorro tentou reanimar a vítima por cerca de 50 minutos e acionou o helicóptero de resgate. No entanto, a equipe médica confirmou a morte antes da transferência do bebê para o hospital.

A família da criança relatou aos militares que ela teria caído do carro, conduzido pelo avô da vítima. A corporação não soube informar se o carro estava em movimento ou parado na hora do acidente. As polícias Militar e Civil foram acionadas para atuar na ocorrência.

Policial morre atropelado

Horas antes, o policial civil José Maria Moreira Filho também foi atendido pelos bombeiros, após ser atropelado por um carro, na BR-080. Ele pedalava pela via quando foi atingido por um Fiat Toro branco. O ciclista apresentava sinais de traumatismo craniano, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A condutora do automóvel que atingiu José Maria não havia ingerido bebida alcoólica e foi levada para a 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), onde prestou depoimento. O caso segue sob investigação na unidade policial — a mesma em que o ciclista trabalhava como chefe da Seção de Apoio Administrativo (SAA).