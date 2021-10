"É a pior dor da minha vida", desabafa mãe de universitária assassinada no DF

AB Adriana Bernardes

(crédito: Arquivo Pessoal)

A voz de Wesliana Gonçalves Conrado, é a de uma mulher devastada. Ela é a mãe da estudante de direito Milena Cristina Gonçalves, 24 anos, assassinada na madrugada deste sábado (16/10), no apartamento onde morava, no Riacho Fundo.



Ao saber do crime, ela e a família correram para o local. Sentado na escada, estava um homem identificado como Gabriel, que assumiu a autoria do crime. “Eu fiquei frente a frente com ele. Perguntei: ‘Por que você matou minha filha?’. Ele respondeu que estava triste e falou: ‘A senhora se acalme’”.



De acordo com a versão contada por Gabriel à Wesliana, Milena e dois amigos combinaram de se encontrar no apartamento dela. Eles teriam pedido para levar o amigo, e Milena consentiu. A certa altura, os amigos de Milena foram para casa levados por Gabriel. Ele voltou ao apartamento da jovem, alegando ter esquecido um objeto. “Minha filha abriu a porta e ele tentou ter algo com ela. Quando ela não aceitou, ele disse que a estrangulou”, disse Wesliana.



Enquanto buscava explicação para o crime, perguntando diretamente ao homem que assumiu ter matado a filha dela, Wesliana conta que alguém chegou chorando. “Era a mulher dele, grávida! Ele tem filhos e diz que tem uma loja de sapato em Samambaia com 25 funcionários. Falou que não ficaria preso porque ficou na cena do crime e tem estudo, tem pós-gradução”, detalhou aos prantos a mãe de Milena.



O caso é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). O Correio tentou contato com o delegado da unidade policial, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.



A reportagem não conseguiu contato da defesa do suspeito pelo crime. O espaço segue aberto para manifestações.