Vídeo: PM agride e aponta arma para empresária no Riacho Fundo

RM Rafaela Martins RN Renata Nagashima

(crédito: Material cedido ao Correio)

Um policial militar foi preso após espancar uma empresária, 43 anos, na tarde da última quarta-feira (13/10), no Riacho Fundo. O PM foi até o escritório da vítima para cobrar uma suposta dívida estimada em R$40 mil. Após dizer que não tinha o valor integral à vista, ele agrediu, enforcou e apontou uma arma para a mulher.

O autor das agressões é um sargento da Polícia Militar (PMDF), 41 anos, lotado no 17º Batalhão de Águas Claras. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem afirmou que a esposa dele havia adquirido uma quantia de dólares com a empresária, restando ainda uma parte do valor a ser pago. Quando foi cobrá-la, na última quarta, ela teria “desdenhado” do homem e afirmado que não iria pagar, pedindo que ele e a esposa se retirassem da loja, empurrando os dois.

Na delegacia, a vítima confirmou que vendeu dólares para a esposa do policial e que restava uma quantia a ser entregue. Eles foram até o escritório cobrá-la e, após uma discussão, o homem passou a ofendê-la. A empresária teria pedido para que ele se retirasse do local, mas o homem se recusou.

As agressões foram registradas pelas câmeras do circuito interno de segurança instaladas no escritório. No vídeo, é possível ver a empresária expulsando o homem enquanto ele pegava objetos do escritório. A mulher o puxa pela blusa e o empurra para fora da sala, quando a briga começa. Ele solta a mão dela da camiseta e a derruba no chão. Em seguida, ele a levanta pelo pescoço e tenta imobilizá-la, colocando os braços dela para trás e o joelho nas costas da vítima. Ele só para de agredir a mulher quando ela pega uma faca. Em seguida, ele saca a arma, pega alguns objetos e vai embora.

Por volta das 16h, poucos minutos depois do ocorrido, o policial se apresentou na 21ª Delegacia de Polícia (DP), de Taguatinga Sul, com dinheiro e cheques que ele pegou na sala da empresária. O caso foi para a 29ªDP, no Riacho Fundo 1, que apura o caso.

Após a denúncia, a PMDF afastou o oficial das atividades militares. “A Polícia Militar do Distrito Federal abrirá o devido processo para apurar a conduta do policial e, até que os fatos sejam elucidados, medidas cautelares serão adotadas e o policial será afastado das atividades de policiamento”, disse a corporação em nota.