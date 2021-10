Dupla é presa por roubar salões de beleza no Sudoeste e em Águas Claras

GF Giovanna Fischborn

(crédito: PMDF)

Dois ladrões foram presos neste sábado (16/10) depois de roubarem dois salões de beleza, um no Sudoeste e outro em Águas Claras. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os bandidos invadiram um salão no Sudoeste e ameaçaram funcionários e clientes. Levaram celulares, joias e trancaram as vítimas no banheiro do lugar.

Em fuga, quando atravessavam a Estrutural, eles bateram o carro em outro veículo. Então, renderam os ocupantes, roubaram a picape e saíram com o veículo. Em Águas Claras, roubaram outro salão de beleza e, mais uma vez, fugiram.

Para escapar da polícia, os bandidos dirigiram em alta velocidade e só pararam depois de novamente bater o carro. Eles tentaram fugir a pé, mas foram detidos em Taguatinga, no Pistão Norte, e levados à 12ª Delegacia de Polícia.