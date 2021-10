Covid-19: taxa de transmissão segue abaixo de 1 no DF

GF Giovanna Fischborn

A taxa de transmissão da covid-19 na capital teve nova queda e ficou em 0,95 neste domingo (17/10), o que significa que 100 pessoas transmitem a doença para outras 95 e a pandemia tende a desacelerar. No sábado (16/10), esse valor era de 0,97. Desde 27 de setembro, o Distrito Federal não tinha taxa de transmissão menor que 1. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), taxas acima de 1 configuram uma situação de descontrole da crise sanitária e preocupam as autoridades locais.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), nas últimas 24h, o DF notificou 525 novos casos e 11 mortes causadas pelo novo coronavírus, das quais três ocorreram hoje — uma mulher e dois homens.



Com a atualização dos dados, a capital do país totaliza 510.684 casos e 10.703 (2,1%) vidas perdidas para a covid-19. Do total de contaminados, desde o começo da pandemia, 493.344 (96,6%) estão recuperados. As faixas etárias de 40 a 49 anos e 30 a 39 anos concentram o maior número de infecções.

UTIs

Em relação à taxa de ocupação dos leitos da unidade de terapia intensiva (UTI) adulta, o índice é de 70,45%, com 62 dos 109 leitos ocupados e 21 bloqueados. Além disso, 65 pessoas estão na lista de espera da rede pública, sendo que 6 são de pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19. Enquanto na rede privada, a taxa de ocupação dos leitos adultos é de 75,56%, com 137 dos 185 leitos destinados aos pacientes infectados com o covid-19 ocupados e 3 bloqueados.