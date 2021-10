AB Adriana Bernardes

A pandemia de covid-19 segue tirando a vida dos brasilienses precocemente. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde recebeu a notificação de 11 mortes, sendo cinco delas ocorridas neste sábado. O número de mortos pela doença na capital chega a 10.692.

De acordo com o boletim divulgado pelo governo no fim da tarde, as vítimas mortas neste sábado tinham entre 30 e 79 anos, sendo uma delas da faixa etária dos 30 aos 39 anos; duas com idades entre 40 e 49 e, outras duas, com idades entre 70 e 79 anos. Quanto ao sexo, apenas uma era mulher.



Novos casos



Também houve o registro de aumento de casos. Nas últimas 24 horas, 616 brasilienses testaram positivo para a covid-19. Desde o início da pandemia, o DF contabilizou 510.159 casos de infecção pelo novo coronavírus. Desses, 492.696 pessoas estão recuperadas. A média de idade das pessoas contaminadas é de 39 anos e a de óbitos, 67.



Prevenção

De acordo com a OMS, para evitar a contaminação por covid-19, a população precisa se vacinar com as duas doses e com os reforços. Entre as medidas sanitárias de contenção do novo coronavírus estão o uso de máscara, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel e evitar aglomeração.