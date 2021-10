AB Adriana Bernardes

(crédito: Arquivo Pessoal)

Os pais da estudante de direito Milena Cristina, 24, assassinada no apartamento dela, no sábado (16/10), no Riacho Fundo, ficaram revoltados ao saber que o assassino confesso foi indiciado por homicídio culposo (sem a intenção de matar). “É lamentável que tenha sido assim”, disse o pai de Milena, Vanderlan Souza Conrado.

Enquanto se prepara para a cerimônia de despedida da filha, Vanderlan se agarra às explicações do delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Pablo Aguiar, onde o flagrante foi registrado inicialmente, de que, no decorrer das investigações, o indiciamento pode mudar. Até o fim da tarde de deste domingo (17/10), o corpo de Milena continuava no Instituto de Medicina Legal (IML).

O Correio apurou que o suspeito do crime foi recolhido para a Carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e que a audiência de custódia deve acontecer nesta segunda (18/10). Além disso, a partir desta semana a investigação ficará sob a responsabilidade dos agentes da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), onde o crime aconteceu.

Gratidão

Para os pais da jovem, ela será lembrada como uma pessoa dedicada, independente, estudiosa e apegada à família. "Ela dizia que o sonho dela era se tornar uma grande advogada para cuidar da gente na velhice", contou Vanderlan. Milena cursava o terceiro semestre do curso de direito em uma faculdade de Asa Sul e estagiava num escritório de advocacia no Plano Piloto.

Em entrevista ao Correio no dia do crime, a mãe de Milena, a auxiliar de higienização Wesliana Conrado, resumiu o sentimento de ter ficado frente a frente com o assassino confesso: "Foi o pior dia da minha vida". A polícia investiga qual relação havia entre a vítima e o suposto autor do crime. A partir dessas respostas, o caso pode ser enquadrado como feminicídio.