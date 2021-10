Mulher é resgatada de princípio de incêndio em apartamento na Asa Norte

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF))

Uma mulher de 58 anos foi socorrida, na tarde deste domingo (17/10), depois que uma panela superaqueceu no fogão da casa dela e causou um princípio de incêndio, na SQN 303.



Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao apartamento, a mulher estava dormindo. Ela inalou uma quantidade considerável de fumaça, precisou de atendimento e foi levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Até a última atualização desta reportagem, passava bem.

Outro caso



Mês passado, também na Asa Norte, na SQN 412, um morador esqueceu um bolo no forno. A fumaça que saía do apartamento assustou os moradores da quadra, que chamaram o resgate do Corpo de Bombeiros.

Sintomas



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, os sintomas mais comuns de intoxicação por inalação de fumaça são:



- Tosse

- Dor de cabeça

- Náuseas

- Sonolência

- Dificuldade para respirar

Se for necessário, a corporação pode ser acionada pelo telefone 193.