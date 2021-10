'Continuo com o mesmo posicionamento', diz Ibaneis sobre passaporte da vacina

JE Júlia Eleutério

Alguns estados estão adotando o passaporte da vacina. No entanto, o Governo do Distrito Federal (GDF) não prevê a implantação da medida. Na Câmara Legislativa, o Deputado Distrital Chico Vigilante apresentou um projeto de lei para o uso obrigatório do documento que comprove a vacina para a entrada em estabelecimentos e ambientes de uso coletivo, como academias, cinemas e clubes.



Questionado sobre a proposta feita pelo deputado, o Governador Ibaneis Rocha (MDB) descartou, assim como em outras oportunidades, o uso do passaporte na capital e afirmou que o deputado deve procurar a justiça em caso de insatisfação.



"Continuo com o mesmo posicionamento (sobre o passaporte) e é natural. Se a pessoa não está satisfeita, procura a justiça. Deixa ele seguir com a ação dele", ressaltou Ibaneis na manhã desta segunda-feira (18/10), durante a inauguração da Unidade de Pronto-Atendimento no Paranoá Parque.