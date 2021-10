Ibaneis anuncia chegada de 37.720 doses para vacinar adolescentes

GF Giovanna Fischborn

Na noite deste sábado (16/10), o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, via Instagram e Twitter, a chegada de 32.720 doses da vacina da Pfizer-BioNTech para seguir com a campanha de adolescentes de 12 a 17 anos no Distrito Federal. Até então, a vacinação para esse grupo estava suspensa por falta de doses.



Nas redes sociais, Ibaneis divulgou: "Boa tarde a todos! Nos próximos dias, o Distrito Federal vai receber 37.720 vacinas da Pfizer destinadas à primeira dose para aplicação em adolescentes, o que vai nos permitir continuar avançando na imunização contra covid-19. Preparem os braços".



Números da vacinação



Até o momento, 2.227.385 pessoas foram vacinadas com, pelo menos, uma dose; 1.402.505 com duas; e 58.072 com a vacina de dose única. Da população total de 3.052.546, 72,97% receberam uma dose e 47,85% estão com o ciclo vacinal completo.



A campanha de vacinação contra covid-19 continua neste domingo (17/10), ainda com foco na aplicação de segundas doses. Segue também a aplicação da dose de reforço para profissionais de Saúde que receberam a segunda dose até 15 de abril e pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a D2 há pelo menos seis meses. Os pontos de atendimento podem ser consultados no site da Secretaria de Saúde.