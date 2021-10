18º feminicídio no DF: mulher atacada por cunhado morre no Hospital de Base

CB Correio Braziliense

(crédito: Pacífico/CB/D.A Press)

Uma mulher, identificada como Márcia, de 43 anos, morreu no Hospital de Base após ser atacada pelo cunhado com uma barra de ferro. A confirmação da morte foi divulgada pelo delegado Laércio Carvalho, responsável pela 35ª Delegacia de Polícia, de Sobradinho II. Esse é o 18º feminicídio registrado no Distrito Federal apenses este ano.

Márcia estava com a irmã quando as duas foram atacadas pelo cunhado. De acordo com a polícia, as agressões teriam iniciado após uma discussão entre os três. O agressor então, com uma barra de ferro, agrediu a esposa e a cunhada. Ambas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Base, em estado gravíssimo com lesões na cabeça e na face. O crime ocorreu em Sobradinho II.

De acordo com o delegado Laércio, a esposa segue com vida. O autor foi preso preventivamente neste domingo, pela dupla tentativa de feminicídio. Com a morte de Márcia, ele responderá pelos crimes de feminicídio consumado e feminicídio tentado.

O agressor já tinha por passagens por outros crimes violentos contra outras mulheres, nos termos da lei Maria da Penha e também já respondeu por porte ilegal de arma.