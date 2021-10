Campanha Dignidade Feminina é lançada com doações de absorventes

CB Correio Braziliense

Um total de 11 mil absorventes foram arrecadados para serem doados - (crédito: Jhonatan Vieira)

Na segunda-feira (18/10), foi lançada oficialmente, em solenidade no Palácio do Buriti, a campanha Dignidade Feminina – Da transformação de meninas a mulheres: mais cidadania e menos tabu. A campanha começou com a arrecadação de 11 mil absorventes, que serão distribuídos nesta semana a estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. As doações foram feitas por voluntários do programa Voluntariado em Ação e serão entregues às adolescentes durante a realização de rodas de conversas e debates sobre menstruação e desconstrução de tabus.

A primeira escola a receber as doações e atividades da campanha será o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 101, no Recanto das Emas. Em seguida, a ação segue para os seguintes locais: CEF 201 de Santa Maria; CEF 03 da Estrutural; CEF 04 do Guará e Centro Educacional 11 da Ceilândia.

Além dos absorventes, as escolas receberão palestras e rodas de conversas que vão abordar temas como cidadania, saúde da adolescente e da mulher, pobreza menstrual, autoconhecimento, autoestima, higiene pessoal, conscientização, compreensão e respeito da sociedade para com as mulheres e empoderamento feminino.

Participaram da solenidade de lançamento as secretárias de Educação, Hélvia Paranaguá, que discursou no evento, a do Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, e a secretária de Juventude, Luana Machado. A campanha também envolve as demais pastas lideradas por mulheres no Distrito Federal. São elas: Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Turismo e Secretaria da Mulher. A Secretaria de Saúde também participa por ter relação com o tema.



Novas parcerias



Durante a cerimônia, foram assinadas duas parcerias. A primeira com a rede de Drogarias Pacheco, que cedeu suas lojas para serem pontos de coleta de doações. Também entrou para a ação do Governo do DF o Unicef Brasil, que assinou com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania um Protocolo de Intenções para a cooperação técnico-institucional, o intercâmbio de conhecimentos, informações, experiências e o desenvolvimento de ações conjuntas para a promoção da dignidade menstrual de adolescentes e jovens.

Os pontos de coleta e outras informações sobre a campanha Dignidade Feminina podem ser consultadas no site.