Granada é encontrada na Estrutural durante ocorrência de violência doméstica

DD Darcianne Diogo

Explosivo foi destruído no quartel do Bope - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados, no final da manhã desta quarta-feira (20/10), para atender uma ocorrência envolvendo a suspeita de substâncias explosivas, na Estrutural, denominada Operação Petardo.

A equipe, que confirmou a presença de uma granada de mão de tipo fragmentação M9A1, foi chamada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que, inicialmente, atuava sobre uma denúncia violência doméstica.

Durante a apuração, os policiais localizaram na casa do agressor o artefato que, de acordo com a corporação, seria proveniente dos Estados Unidos. A mulher agredida alegou que o companheiro havia tomado o seu celular e uma corrente de pescoço, chegando a machucá-la.





Em buscas na residência, os agentes encontraram cocaína e um objeto parecido com um artefato de luz e som utilizada pela própria PMDF. Imediatamente, os militares isolaram o local e chamaram a equipe especializada do Bope. O grupamento realizou a detonação do artefato sob ambiente controlado no quartel do Bope.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Especializa de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuado pela Lei Maria da Penha.

Granada é proveniente dos EUA, segundo PMDF (foto: PMDF/Divulgação)