Restaurante Comunitário de Santa Maria passa por manutenção

Durante a manutenção, as refeições serão servidas em marmitas - (crédito: Tony Winston/Agencia Brasilia)

O salão do Restaurante Comunitário de Santa Maria passará por reforma e ficará fechado a partir desta quinta-feira (21/10). A equipe de manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social irá analisar a estrutura da edificação para que sejam realizados os reparos necessários na unidade pela empresa responsável pela gestão do estabelecimento.

As refeições serão servidas apenas por venda de marmita, entre 11h e 14h, no valor de R$1. Cada cidadão pode retirar até duas refeições. Atualmente, os demais restaurantes estão operando com a entrega de marmita e o atendimento presencial, sendo seguidas todas as recomendações dos órgãos de saúde para evitar a aglomeração dentro das unidades.

Além da unidade de Santa Maria, o Distrito Federal conta com mais 13 restaurantes comunitários, que comercializam refeições adequadas e saudáveis a preços acessíveis. O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), complementa esse valor, em média, com R$ 5,17 para cada refeição vendida.

O funcionamento das 14 unidades ocorre de segunda a sábado, das 11h às 14h, exceto nos feriados. As refeições são elaboradas por funcionários das empresas contratadas e planejadas e monitoradas por uma equipe técnica composta por nutricionistas servidores da secretaria para garantir a qualidade e o sabor da alimentação servida, evitando, assim, o desperdício de alimentos.

Balanço

Os restaurantes comunitários do Distrito Federal serviram, entre janeiro e setembro, mais de 5,3 milhões de refeições. Só em setembro, foram 562.042 marmitas. Segundo balanço da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes, os restaurantes mais demandados nos últimos meses foram o de Samambaia, Planaltina, Ceilândia, Riacho Fundo II e o de Brazlândia.

O serviço de segurança alimentar e nutricional do DF garante, principalmente aos trabalhadores de baixa renda e à população em situação de vulnerabilidade social, acesso a alimentação adequada, sempre respeitando as características culturais e hábitos alimentares da região.



Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social.