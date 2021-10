Governador Ibaneis Rocha altera data do feriado do Dia do Servidor

CB Correio Braziliense

O Governo do Distrito Federal (GDF) alterou o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público na capital do país. O decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) foi publicado na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (21/10).

O documento transfere a data de 28 de outubro para o primeiro dia de novembro, que cai em uma segunda-feira. O chefe do executivo local alterou o Decreto nº 41.716, de 14 de janeiro de 2021, que divulga os dias de feriados nacionais e locais, bem como os pontos facultativos previstos para o ano de 2021.

GDF altera o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público (foto: Reprodução/DODF)

O ponto facultativo será na véspera do Dia de Finados — 2 de novembro —, que é feriado nacional.

Confira os feriados e pontos facultativos previstos para os próximos meses:

28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo) — transferido para 1/11

2 de novembro: Finados (feriado nacional)

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro: Dia da Consciência Negra (ponto facultativo)

30 de novembro: Dia do Evangélico (feriado local)

24 de dezembro: Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h)

25 de dezembro: Natal (feriado nacional)

31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 14h)