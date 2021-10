Covid-19: GDF vai desativar hospital de campanha do Autódromo

SS Samara Schwingel

Cerca de 50 pacientes do hospital do Autódromo serão transferidos - (crédito: Cibele Moreira/CB /DA Press)

O Governo do Distrito Federal vai desativar o hospital de campanha instalado no Autódromo do Plano Piloto. A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, nesta quinta-feira (21/10). A decisão do gestor foi tomada após consulta da área técnica e renovação do contrato com empresa gestora dessa e de outros dois hospitais. As unidades de Ceilândia e do Gama serão mantidas com 100 leitos de suporte ventilatório cada.

Os cerca de 22 pacientes internados no hospital do autódromo serão transferidos. "Vamos transferir os pacientes para outros hospitais com calma e dentro do possível", destacou Pafiadache. No total, há cerca de 121 pessoas internadas nas três unidades.

De acordo com o secretário, as movimentações para as transferências de pacientes começam "desde já". A expectativa é que todos sejam transferidos ao longo de outubro. Porém, ele destaca que não há urgência.

Em relação à renovação do contrato, Pafiadache informou que a área técnica da pasta foi consultada e que há observações que estão em avaliação. "Tudo que aconteceu ao longo dos relatórios foi e está sendo avaliado para ser corrigido. Corrigido, seguimos com a empresa", disse o secretário. Ele acrescentou que, caso existam problemas, não há problema em procurar outras empresa para substituir a empresa gestora.