No hospital de campanha de Ceilândia, unidade que recebe apenas pacientes infectados pela covid-19, dos 404 pacientes que passaram pelo hospital desde maio deste ano, 322 (cerca de 79%) não tinham recebido nenhuma dose de vacina contra o novo coronavírus. Dos 226 que vieram a morrer na unidade, 167 (74%) não tinha iniciado a imunização.

Os dados foram passados pelos gestores da Secretaria de Saúde durante coletiva realizada nesta quinta-feira (21/10). Segundo eles, os dados mostram a necessidade e importância da vacinação para o combate à pandemia.

Das 404 pessoas que passaram pela unidade, 51 haviam recebido duas doses de vacina e 31 apenas uma dose. Em relação aos mortos, 44 tinham o ciclo vacinal completo e 15 haviam tomado apenas uma dose dos imunizantes. Os gestores da pasta lembraram que os dados são recorte do hospital de campanha de Ceilândia.

Covid-19

A média móvel de casos de covid-19 no Distrito Federal alcançou, nesta quarta-feira (20/10), a maior queda do ano. O número reduziu 58,9% na comparação com 6 de outubro, 14 dias atrás, e ficou em 495. O cálculo para as mortes, por sua vez, entrou em alta nesta quarta (20/10), após sequência de quatro dias de estabilidade. O valor dos óbitos cresceu 16,9% em relação às duas últimas semanas e alcançou 13,9.

As médias móveis são refeitas diariamente a partir dos dados do dia e dos seis anteriores. Os resultados ajudam a amortecer possíveis atrasos nas notificações dos registros. Quando a variação do número fica abaixo de 15%, tanto para mais quanto para menos, há estabilidade.