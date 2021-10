RM Rafaela Martins

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai disponibilizar, nesta quinta-feira (21/10), 41 pontos de vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19. Para o público com 60 anos ou mais que vai receber a dose de reforço, são 38 pontos. O horário de funcionamento vai das 8h às 17h (pontos diurnos) e de 18h às 22h (pontos noturnos).

O cidadão que tomou a D1 da Pfizer ou AstraZeneca e tinha reforço previsto até 5 de novembro já pode antecipar a aplicação. Pessoas com 60 anos ou mais, além de profissionais de saúde, que tomaram a segunda dose, podem tomar o reforço. Há, ainda, dose adicional voltada para imunossuprimidos graves que tomaram segunda dose ou dose única há, no mínimo, 28 dias.



Para qualquer grupo e etapa de imunização, não é necessário agendar atendimento. Porém, é importante que o brasiliense esteja com o cartão de vacina em mãos e documento de identidade com foto.

Veja os locais para esta quinta:

Primeira dose:

Dose de reforço idosos e imunossuprimidos:

Dose de reforço profissionais da saúde e D2 Coronavac:

Segunda dose AstraZeneca e Pfizer:

Vacinação contra a Influenza:

