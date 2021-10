Covid-19: DF não vai mais antecipar 2ª dose. Saiba como vai funcionar

SS Samara Schwingel

O intervalo entre a primeira e segunda dose será de oito semanas, conforme indica o Ministério da Saúde - (crédito: Ed Alves/CB)

O Governo do Distrito Federal não vai mais realizar antecipações da segunda dose das vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca e da Pfizer. A decisão da Secretaria de Saúde do DF se baseou na redução do intervalo aprovada pelo Ministério da Saúde. Agora, as pessoas que completarem oito semanas após a primeira dose poderão buscar a segunda dose nos postos abertos.

A informação foi divulgada pelos gestores da pasta distrital durante coletiva nesta quinta-feira (21/10). Para a decisão, pesou a chegada de cerca de 460 mil doses de Pfizer ao DF nesta quarta-feira (20/10). "O que temos nos permite, com folga, esperar as pessoas irem aos postos e não precisar agendar ou realizar antecipações", comentou o secretário de Vigilância à Saúde Divino Valero.

"Então, quem completar as oito semanas de recebimento da primeira dose poderá buscar a segunda", afirmou Divino.

Dose de Reforço

Divino reforçou que as regras para o recebimento da dose de reforço, conhecida como terceira dose, não mudaram. Ou seja, profissionais de saúde e idosos com 60 anos ou mais só podem tomar o reforço seis meses após a segunda dose.

Os imunissuprimidos devem esperar 28 dias. A vacina aplicada como reforço é, preferencialmente, a da Pfizer. Para nenhum público é necessário agendamento prévio.