RM Rafaela Martins

(crédito: Rafaela Martins/CB/DA Press)

O movimento nos postos de vacinação segue calmo. Durante a manhã desta sexta-feira (22/10), quem procurou a Unidade Básica de Saúde n°1, localizada na 612 Sul, encontrou um lugar tranquilo e com tempo de espera em torno de 10 minutos. Após o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciar que não vai mais antecipar a aplicação dos imunizantes, um novo cenário se formou.

A dupla Ana Luisa Gama, 19 anos, e Maria Luisa Borba, 18, se uniram para receber a dose de reforço no posto da Asa Sul. Esperançosas, as amigas falaram que a ansiedade estava grande para tomar a segunda dose para, assim, retomar a rotina com mais confiança.

“Nós combinamos de vir juntas tomar a vacina. Quando anunciaram que o público de 18 anos ou mais poderia receber, nossos pais falaram para a gente ir logo. Isso traz esperança, mas não vamos nos aglomerar ainda”, ressaltou Maria Luisa, enquanto a amiga concordava.

Porém, quem procurou o posto para receber a terceira dose (pessoas com 60 anos ou mais) não encontrou o imunizante. De acordo com funcionários da UBS, as doses acabaram na parte da manhã, e só devem ser repostas na quarta-feira (27/10).

Entorno

Na região administrativa de Taguatinga não foi diferente. Na UBS n°5, o tempo de espera foi o mesmo — de 10 a 15 minutos. Para Solimar Ribeiro, 52 anos, ver o filho João Ribeiro,15, tomando a primeira dose trouxe alívio. “Nós dois pegamos covid-19, então com a vacina a gente fica mais tranquilo e confiante. Dá uma esperança de que tudo isso vai passar, porque não aguentamos mais ficar em casa”, contou a mãe.

Para João, a espera teve fim. O adolescente, que vai para a escola de forma presencial, disse que estava ansioso para tomar a vacina. “Fiquei feliz e estou me sentindo bem, sem sintomas até o momento. Eu esperei por esse momento e ele chegou”, declarou o menino.