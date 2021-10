Covid-19: taxa de transmissão cai para 0,85 no DF nesta quinta (21/10)

SS Samara Schwingel

Nas últimas 24h, o Distrito Federal registrou queda na taxa de transmissão da covid-19 pelo 12ª dia consecutivo. O índice saiu de 0,87 para 0,85 nesta quinta-feira (21/10). Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

De acordo com o documento, a capital registrou 421 novos casos e 11 mortes pela doença. No total, 512.510 infecções e 10.756 óbitos foram confirmados desde o início da crise sanitária. Do total de mortes, 938 são de residentes de outras unidades da Federação, sendo que 807 residiam no Goiás.

Com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 480,29, valor 60,31% menor que o registrado há duas semanas. Já a mediana de mortes está em 13,14, equivalente a uma queda de 12,38%, quando comparado ao valor de 14 dias atrás.

As médias móveis são refeitas diariamente a partir dos dados do dia e dos seis anteriores. Os resultados ajudam a amortecer possíveis atrasos nas notificações dos registros. Quando a variação do número fica abaixo de 15%, tanto para mais quanto para menos, há estabilidade.