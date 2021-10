Seis mil cigarros de contrabando do Paraguai são apreendidos na Estrutural

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu cerca de seis mil cigarros contrabandeados do Paraguai em Área de Segurança Prioritária na Cidade Estrutural. Uma arma de fogo também foi localizada. Apreensão ocorreu na noite desta sexta-feira (22/10).

Policiais militares integrantes do 15º Batalhão (Cidade Estrutural), realizavam Ações Prioritárias Operacionais na Área de Segurança Prioritária, quando receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas em uma mercearia localizada no Setor Norte da Cidade Estrutural. Os policiais do GTOp 35 foram até o local e fizeram contato com o proprietário.

Os militares apreenderam dentro do estabelecimento comercial um revólver calibre 38 Taurus, 16 munições calibre 38 e 42 munições calibre 9mm. As buscas dentro do comércio continuaram e os agentes encontraram uma grande quantidade de caixas de cigarro, totalizando cerca de seis mil produtos do tipo.

O dono da mercearia disse aos policiais que os cigarros vinham do Paraguai e não tinha nota fiscal. O indivíduo foi conduzido para superintendência da Polícia Federal para ser autuado por contrabando de cigarros e porte ilegal de arma de fogo.