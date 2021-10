FAP-DF suspende editais de pesquisa e comunidade científica cobra explicações

SS Samara Schwingel

(crédito: Editoria de arte)

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) juntamente com a Sociedade Brasileira de Biotecnologia (SBBIOTEC) e a Associação Nacional dos Pesquisadores da Embrapa (ANPE) criaram um abaixo-assinado para cobrar a volta de dois editais suspensos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). A inciativa mobiliza membros da comunidade científica da capital federal para indagar o motivo da interrupção dos editais antes do prazo previsto e com sugestões de pesquisa ainda sem análise ou resposta.



"Questionamos urgentemente acerca da insuficiência de editais lançados no presente ano, e pior, pela suspensão de dois destes, a saber, os Editais 03/2021 (Demanda Induzida) e 04/2021 (Demanda Espontânea) para as últimas 2 rodadas", diz a carta. Criadora do abaixo-assinado, Andrea Maranhão, professora do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília (UnB), explica que a preocupação é, também, com o futuro das pesquisas no DF. "À nível federal estamos sofrendo cortes no incentivo à pesquisa e à ciência. Aqui, no DF, nossa última esperança é o FAP-DF", diz.

"Este ano tivemos poucos editais e dois suspensos antes do prazo previsto. O que solicitamos é que esses editais não sejam suspensos e que eles cumpram os prazos e analisem todas as propostas enviadas. É só para cumprir algo que já tinha sido determinado", completa a professora.

Na terça-feira (26/10), a carta das entidades deve ser lida durante uma reunião com o conselho da FAP-DF. "Essa situação é muito preocupante, principalmente por causa dos novos pesquisadores que estão surgindo. Estamos ficando para trás e perdendo cérebros brilhantes por falta de incentivo", denuncia Andrea.

Na carta do abaixo-assinado, as entidades comentam que querem diálogo com o governo e com a FAP-DF. "Reafirmamos assim nossos compromissos em defesa da Ciência e Tecnologia no Distrito Federal, colocando-nos à disposição para contribuir com esta e outras demandas para o desenvolvimento científico e tecnológico por parte do GDF (Governo do Distrito Federal). E esperamos desta gestão da FAP-DF e deste governo, na pessoa do governador Ibaneis Rocha, do Diretor-Presidente e do Conselho Superior da FAP-DF, que o estímulo à CT&I no DF seja construído como verdadeira política de Estado, e não de governo."

Avaliação

Vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo (CDESCTMAT) da Câmara Legislativa do DF (CLDF), o deputado distrital Daniel Donizet (PL) informou que chegam reclamações sobre o FAP-dF à comissão. "Até a última sessão, esta questão ainda não havia entrado em pauta", disse. Entretanto, o parlamentar ressaltou que, nesta semana, o tema deve ser debatido em função da situação dos editais. "Somos a favor das pesquisas e sabemos da importância delas tanto no nível federal quanto no distrital", completou.

A secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC ) e professora titular da Universidade de Brasília, Sônia Báo, destaca os prejuízos para o desenvolvimentos das pesquisas. “Eu imagino que a suspensão se deve pelo fato de que não tenha recursos suficientes para ser pago até o final do edital. Agora, isso para a ciência é péssimo, porque a gente se planeja e organiza e, de uma hora para outra, não tem mais o edital que tinha sido prometido. Você fica sem a continuidade desses recursos para a realização das pesquisas”, ressalta a professora.



A FAP-DF foi procurada, mas, até a última atualização desta reportagem, não se manifestou sobre o assunto. O GDF informou que vai apurar.