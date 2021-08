FAP vai ofertar curso de capacitação em robótica gratuito

CB Correio Braziliense

Após a oferta dos cursos, pretende-se avaliar a inclusão digital e empregabilidade dos capacitados - (crédito: Reprodução/FAP)

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) publicou, nesta quarta-feira (11/8), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o lançamento do edital que ofertará cursos de capacitação em robótica, programação e novas tecnologias para estudantes de baixa renda da capital federal. A ação deve alcançar as regiões que têm menos acesso aos recursos tecnológicos, por meio da infraestrutura móvel capaz de percorrer todo o DF.



A nova publicação tem o objetivo de avaliar o desenvolvimento e os resultados de aprendizagem dos estudantes capacitados após a disponibilização dos cursos, além de avaliar os indicadores de inclusão digital, profissionais, educacionais e de empregabilidade. O edital completo pode ser conferido no site da FAP-DF.

A FAP-DF está vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, e tem a finalidade de incentivar e promover a ciência, a tecnologia e a inovação para o desenvolvimento sustentável do DF.

*Com informações da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal