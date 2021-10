Catadores recebem doação de resíduos de projeto da UnB para reciclagem

CB Correio Braziliense

Resíduos da produção de máscaras no projeto Produção Vida 2020 são doados para catadores de recicláveis - (crédito: Divulgação)

Desde o primeiro caso da covid-19 registrado no Distrito Federal, alunos e professores dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília (UnB) que participam do projeto Produção Vida 2020 produziram mais de 20 mil máscaras e face shields — peças em acrílico colocadas sobre o rosto. A iniciativa surgiu para promover a doação dos itens de proteção facial.

Os produtos chegaram a médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes de segurança pública que atuam na linha de frente no combate à pandemia desde o início. Além disso, os resíduos gerados na produção dos face shields foram doados à cooperativa de catadores Recicla Vida. Os carretéis de plástico, bem como as placas em material PET e papelão serão triturados e vendidos pelos cooperados.









Parte dos recursos investidos no projeto partiram da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). A professora Andrea Santos, doutora em Engenharia de Produção e coordenadora do Laboratório Aberto de Brasília, da UnB, mencionou um dos principais resultados da iniciativa: "Ajudamos a proteger vidas sem deixar de lado o cuidado com o meio ambiente".

As ações de descarte contaram, ainda, com parceria da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), responsável pela gestão do projeto e do transporte do material. O gerenciamento correto dos resíduos sólidos faz parte das prioridades da instituição e, desde 2019, há um plano estratégico para redução da produção de lixo, reciclagem e destinação correta dos rejeitos gerados na sede da entidade.