Criança de 4 anos é atropelada por bicicleta na Vila Planalto

BG Bernardo Guerra*

(crédito: CBMDF )

Nesta segunda-feira (25), por volta das 10h25, uma criança de 4 anos de idade foi atropelada por um ciclista. O acidente ocorreu na Vila Planalto, próximo ao hotel Lake Side, na via principal daquela região, e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), que respondeu à ocorrência com cerca de 5 viaturas e 13 militares. Segundo testemunhas do local e o próprio condutor da bicicleta, a criança teria corrido da calçada para a pista subitamente, surpreendendo o ciclista e o deixando sem tempo de reação para desviar.

Consciente e estável, o condutor da bicicleta, Marcos, de 48 anos, foi atendido no local e transportado pelo CBMDF ao HIBB, apresentando dores na perna direita e escoriações pelo corpo. A criança, identificada como V. A., de 4 anos de idade, também foi atendida no local e encaminhada ao HIBB pelo CBMDF, apresentando um edema na cabeça e escoriações pelo corpo, igualmente consciente e estável. A mãe da garota estava presente no local durante o atendimento e a acompanhou ao hospital.

Uma das faixas da pista foi interditada durante o atendimento dos envolvidos no acidente, sendo liberada logo em seguida.



Outros casos

Há dois meses, em agosto, outro acidente envolvendo uma criança e uma bicicleta ocorreu no DF. Uma garota não identificada de 11 anos de idade foi atropelada por um carro no dia 26/08, por volta das 8h, em Ceilândia Sul, na CNN 1, em frente a uma loja de ferramentas, enquanto andava de bicicleta. O Samu foi acionado e prestou atendimento à vítima. O Corpo de Bombeiros Militar do DF não soube informar quanto ao estado de saúde da criança.

No início deste ano, mais um acidente similar foi noticiado. Aos 4 anos de idade, Vitória Araújo passou seis dias internada antes de falecer por falência múltipla de órgãos, vítima de um atropelamento no Núcleo Rural Rajadinha 2, em Planaltina. A garota estava acompanhada por sua irmã mais velha, de 7 anos, e três primas no momento do acidente, todas andavam de bicicleta, mas ao descer uma ladeira próxima a sua casa, Vitória não conseguiu frear e acabou atingida por um carro.

O pai de Vitória, Lucas Nascimento, de 26 anos, contou que sua filha foi guerreira desde o nascimento, que se deu de forma prematura. “Ela nos deu uma aula de superação. Agora, ela estava na melhor fase da vida, brincando, aproveitando a infância”, disse.

O motorista fugiu do local sem prestar socorro.