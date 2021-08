Criança de 11 anos é atropelada por carro em Ceilândia

PM Pedro Marra

(crédito: Divulgação/Samu)

Uma criança de 11 anos que andava de bicicleta foi atropelada por um carro por volta das 8h desta quinta-feira (26/8), em Ceilândia Sul. O acidente ocorreu na CNN 1, em frente a uma loja de materiais de construção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento à vítima. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não sabe dizer o estado de saúde da menina.

O veículo que atropelou a garota foi um Chevrolet Onix de cor preta, que era conduzido por Thiago Cristano, que não se feriu. A reportagem pediu informações ao Samu sobre o estado de saúde da vítima e para qual hospital ela foi encaminhada, mas ainda não obtivemos resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Outros casos



Em 17 de fevereiro, uma criança de 4 anos foi internada em estado grave no Hospital de Base (HBDF) após ser atropelada por um carro, na DF-130, próximo ao Núcleo Rural Rajadinha 2, em Planaltina. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Testemunhas relataram aos policiais que o carro envolvido era uma caminhonete prata, mas não conseguiram anotar a placa do automóvel. Os bombeiros encontraram a criança caída no chão, com sangramento no couro cabeludo e trauma de crânio. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o resgate.

Criança de 4 anos ficou em estado grave após ser atropelada por um carro, na DF-130, em Planaltina (foto: CBMDF/Divulgação)

No local, parte do parte-choque do carro foi encontrado. Em busca pelo homem, policiais militares foram até um condomínio próximo e encontraram as imagens das câmeras de segurança. Na filmagem, uma Hilux prata aparece entrando no condomínio minutos depois do acidente.

Seis dias após o acidente, em 22 de fevereiro, a pequena Vitória Oliveira, 4 anos, morreu. A informação foi confirmada, na época, ao Correio por familiares. O motorista do carro que a atingiu não prestou socorro após o acidente e segue foragido.

A mãe de Vitória, Samantha Oliveira, 29, contou que a filha morreu por falência de múltiplos órgãos. “Ela era uma criança muito amorosa, não se desfazia de ninguém, sempre muito alegre e vivia brincando”, lamentou a mãe.

Recentemente, em 21 de julho, uma ciclista, 41 anos, foi atropelada por um carro próximo ao bloco P, da Quadra 405 Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h para atender a ocorrência. Em conversa com bombeiros da corporação, a vítima, identificada como Carolina, informou que, ao fazer a travessia, não viu o carro.

O motorista do veículo parou para prestar assistência e ficou no local durante todo o socorro. O CBMDF não divulgou o estado de saúde da vítima, mas afirmou que a ciclista foi encaminhada ao Hospital de Base (HBB). Carolina estava consciente, orientada e estável, segundo militares.

