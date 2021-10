Ícone da capital, estação de metrô Galeria dos Estados ganha grafite de 30 metros quadrados

CB Correio Braziliense

A estação de metrô Galeria dos Estados, localizada no Setor Comercial Sul de Brasília (DF), ganhou nesta segunda-feira (25), um grafite de 30 metros quadrados. O painel faz referência à relação de fraternidade entre Israel e Brasil, o projeto foi realizado por meio de uma parceria entre a embaixada israelense com apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Governo do Distrito Federal (EAI-DF) e a Secretaria de Cultura.

Daniel Zonshine, embaixador de Israel, agradeceu a nova parceria entre a embaixada e o Governo do Distrito Federal e explicou para os presentes no evento os símbolos inseridos na arte. "Essa obra marca um novo caminho de amizade entre nosso povo e a população de Brasília. Quando falamos de relações entre países, falamos de relação entre povos. Entre o povo brasileiro e o povo de Israel", diz.

Handerson Cabral, diretor presidente do Metrô, afirmou que é uma honra receber a obra na estação que é ícone da cidade. “Temos outras obras aqui, mas ter a representação de Israel como um símbolo da amizade entre os dois países e Brasília é importante. Vi ali o ipê que representa a cidade e vai trazer mais beleza pra essa estação”, disse Handerson Cabral.

A chefe do escritório de relações internacionais do Governo do Distrito Federal, Renata Zuquim, comentou o sentimento de honraria em participar da entrega do painel artístico, na Estação Galeria. "A realização deste grafite simboliza a relação entre Brasília e Israel e todo o trabalho que já desenvolvemos juntos em prol da população brasiliense. Por meio da arte, e especialmente deste painel, reafirmamos a importância da cooperação internacional para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes, baseadas nas melhores práticas internacionais", destaca.