Painel de grafite na estação Galeria homenageia relação entre Brasil e Israel

A estação central do metrô do Distrito Federal começou a receber, nesta sexta-feira (22/10), um painel de grafite com 30 metros quadrados retratando a relação entre Brasil e Israel. A instalação é uma doação da embaixada de Israel para o Governo do Distrito Federal em comemoração às relações amistosas entre os países. A pintura é uma parceria entre a embaixada israelense e a secretaria de Cultura e dará mais cor e vida para a paisagem de 160 mil brasilienses que circulam pela estação Galeria, localizada no Setor Comercial Sul (SCS).

O tema, chamado de "Brotherhood (em português Fraternidade): ajudando uns aos outros”, fará alusão ao aniversário de 73 anos de fundação do Estado de Israel, além de celebrar o aniversário de Brasília - ambos comemorados no mês de abril.

"É uma honra e uma grande alegria para todos nós que fazemos parte do Metrô-DF termos sidos escolhidos para receber o painel em grafite, com a intenção de celebrar a fraternidade entre nossos povos", comemorou o presidente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), Handerson Cabral.

“O grafite vai representar símbolos importantes dos dois países. Com o meu estilo artístico, quero mostrar a celebração e a gratidão de Israel à nossa cidade”, disse o grafiteiro brasiliense Rodolfo Madureira, conhecido como Caabure, um dos artistas envolvidos.

Lançamento

Painel de grafite - Brasil e Israel: Fraternidade

Local: Estação de Metrô Galeria

Data: 25/10 – segunda-feira

Horário: 10h

