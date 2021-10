DD Darcianne Diogo

Caçador Babaçu que atuou na caça a Lázaro Barbosa é preso por estupro de adolescente - (crédito: Reprodução)

O caçador Babaçu, conhecido por ajudar na caçada Lázaro Barbosa, 32 anos, foi preso pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), nesta segunda-feira (25/10), suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos em São Miguel do Araguaia (GO), distante cerca de 470km de Goiânia.



Segundo as investigações, José Marcos Rodrigues Pereira começou a assediar e a dar presentes para a vítima porque queria ter relações sexuais com ela. Com a negativa da adolescente, o caçador teria ameaçado tomar o celular e abandoná-la a 20km de distância da casa dela. A polícia goiana informou que o crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (25/10). Após estuprar a menina, Babaçu a levou de volta para casa dela e, continuou a ameaçá-la, caso ela revelasse algo.

Fuga

José Marcos foi preso em flagrante e, ainda tentou fugir, mesmo algemado a uma cadeira (a delegacia local não tem cela). Ao ser contido pelos agentes, o homem ameaçou um dos servidores de morte. Após os procedimentos burocráticos, o investigado encontra-se à disposição da Justiça na Polícia Penal.

A reportagem não localizou a defesa do acusado. O espaço permanece aberto para manifestações.

Fama



Em junho, Babaçu ganhou fama após se oferecer para reforçar as buscas por Lázaro Barbosa. O caçador alegava conhecer a região onde Lázaro se escondeu, em Girassol e Edilândia, na região de Corumbá (GO), distante cerca de 70 km do Distrito Federal. Ao ser incorporado à equipe de buscas das força-tarefa, desistiu da caçada no 15º dia, em 23 de junho. À época, o caçador contou que ofereceu ajuda após atender ao pedido dos filhos.

Caso Lázaro

Na madrugada de 9 de junho de 2021, os empresários Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Cleonice Marques, 43, e os filhos do casal, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, foram assassinados na chácara onde viviam, no Incra 9, em Ceilândia. Cleonice foi levada até uma área de mata e estuprada. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido praticado por Lázaro Barbosa Sousa, uma vez que foi encontrado material genético dele no corpo de Cleoníce.

Após o crime, Lázaro fugiu para a região de Girassol e Edilândia, em Corumbau, onde se escondeu na mata por 19 dias, até ser morto num confronto com integrantes das forças de segurança, em Águas Lindas de Goiás.