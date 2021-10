DF registra queda na taxa de desemprego, segundo dados da Codeplan

CB Correio Braziliense

(crédito: Gomez)

A taxa de desemprego total no Distrito Federal caiu de 18,4% para 17,7% em setembro deste ano em relação ao mesmo mês em 2020. Divulgado nesta terça-feira (26/10), os dados são da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) feita pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) junto com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Além da redução, a taxa de participação de pessoas com 14 anos ou mais no mercado de trabalho — ocupadas ou desempregadas — aumentou de 62,8% para 66,1% dentro do mesmo período.

Em contrapartida, a pesquisa indica que a quantidade de desempregados da População Economicamente Ativa (PEA) do DF aumentou nos últimos 12 meses, como resultado do aumento de pessoas que entraram para o mercado de trabalho — 114 mil novos trabalhadores, número superior ao acréscimo do nível ocupacional — 106 mil postos de trabalho. Segundo o estudo, o aumento na ocupação derivou do crescimento nos serviços, no comércio e no setor de construção.

Em relação ao mês de agosto, a taxa de desemprego total diminuiu e foi de 18,2% para 17,7%. Foi observado, ainda, uma variação positiva na taxa de participação, ao passar de 65% para 66,1%. Os dados da Codeplan apontam, ainda, que durante esse mesmo período, o contingente de desempregados também diminuiu.

Segundo a pesquisa, a queda é resultado do acréscimo do nível de ocupação, com mais de 14 mil novos postos de trabalho, um número maior que o aumento da PEA, que foram 7 mil entre agosto e setembro.

"A Pesquisa de Emprego e Desemprego de setembro de 2021 aponta um movimento de recuperação significativo do mercado de trabalho local, com diminuição da taxa de desemprego total, a menor desde o início da pandemia, resultante do expressivo aumento do nível ocupacional em praticamente todos os setores da economia do DF. A tendência de crescimento da ocupação está estritamente relacionado à ampliação da vacinação da população". disse Jean Lima, presidente da Codeplan.