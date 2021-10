Jovem de 18 anos está desaparecido desde sábado; Família pede ajuda

RM Rafaela Martins

(crédito: reprodução)

O jovem Guilherme Cauã Cordeiro, 18 anos, está desaparecido desde sábado (23/10), quando saiu de casa dizendo que iria para uma festa, por volta das 23h. Ele mora na QNP 5 do P Norte, em Ceilândia, e levou apenas o documento pessoal, pois o menino não tinha telefone celular.

O padrasto do jovem, Wanderson de Matos Carvalho, 29, contou ao Correio que Guilherme estava vestido com uma blusa preta, bermuda bege e chinelo. “Não vejo ele desde sábado e ninguém sabe o que aconteceu. Nós jantamos juntos e ele disse que ia para uma festa, mas não avisou onde era. Os amigos mais próximos também não tem notícia. Precisei dele para fazer um serviço no domingo e até hoje ele não apareceu. Não sabemos o que pode ter acontecido”, falou o padrasto.

De acordo com Wanderson, o enteado trabalha em uma peixaria na feira do P Sul, na região de Ceilândia. Guilherme não tinha o costume de ficar dias fora de casa sem avisar. O padrasto registrou ocorrência na 19° Delegacia de Polícia (Ceilândia) e aguarda por mais informações.

Quem tiver alguma notícia sobre o paradeiro de Guilherme e quiser ajudar a família pode entrar em contato pelo telefone (61) 99656-1930 (Wanderson). “Estou há três dias sem ver o Guilherme e sem saber o que aconteceu. Quem precisar pode ligar nesse número”, ressaltou Wanderson.