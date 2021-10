Sangue é vida: campanha de doação de sangue acontece até o dia 26 de novembro

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A campanha “Sangue é Vida”, promovida pela Secretaria de Economia, está em sua terceira edição e acontece até o dia 26 de novembro. O projeto, que é uma iniciativa da Secretaria executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) e Secretaria de Economia, visa incentivar a doação de sangue por parte dos servidores do GDF.

O programa é feito em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília, e teve suas edições anteriores neste ano, entre os meses de abril e julho. Com objetivo de contornar a diminuição das doações, a ação é uma maneira de promover o aumento de estoques de sangue, prejudicado especialmente pela pandemia da covid-19.

O secretário de Economia, André Clemente, afirma que todas as campanhas de solidariedade são de extrema importância, e esta é uma delas. “É fundamental conseguirmos engajar os servidores de diversos órgãos por uma causa tão nobre como a doação de sangue”, disse o secretário.



Adriana Faria, secretária executiva da Sequali, ressalta o bem-estar que a doação de sangue pode proporcionar, não somente para os que serão ajudados, mas também para si mesmo. “Todos os especialistas em qualidade de vida afirmam que, ajudando o próximo, estamos melhorando o nosso bem-estar também. Uma ação de solidariedade faz bem para quem doa e para quem recebe”, diz.

Para quem tiver interesse em contribuir com doações, é preciso estar bem alimentado e evitar alimentos gordurosos e derivados do leite por, pelo menos, três horas antes da doação. Outras medidas, além dessas, é não fazer consumo de bebidas alcoólicas 12 horas antes. Beber bastante água durante 24 horas antes de doar também é considerado importante. Na hora de comparecer ao centro, é obrigatório a apresentação de documento oficial com foto, em estado de conservação e dentro do prazo de validade.

O doador precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar em bom estado de saúde. Para aqueles que realizaram algum procedimento estético recentemente, cirurgia, algum tipo de endoscopia, ficou doente recentemente ou tomou alguma medicação e estiver em dúvida se poderá ou não doar, deverá entrar no site para saber se está impedido http://www.fhb.df.gov.br/.

O agendamento das doações pode ser feito pelo site agenda.df.gov.br ou pelos telefones 160 – Opção 2, ou 0800 644 0160. O atendimento telefônico é de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h.



CONDIÇÕES BÁSICAS PARA DOAÇÃO:

– Ter entre 16 e 69 anos de idade

– Pesar mais de 51 quilos e ter IMC maior ou igual a 18,5;

– Apresentar documento de identificação oficial com foto. Não são aceitos crachás funcionais, carteiras estudantis nem certidão de nascimento;

– Dormir pelo menos seis horas, com qualidade, na noite anterior à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

– Não fumar duas horas antes da doação;

– Estar bem alimentado, ter ingerido bastante água e evitar alimentos gordurosos, com uma antecedência de três horas (como açaí, abacate, leite e seus derivados tipo queijo, iogurte, manteiga, massas, frituras, ovos, maionese, sorvete, chocolate, etc). A doação agendada após o almoço será realizada após duas horas, observando as restrições alimentares citadas anteriormente.

– Há medicamentos que podem impedir a doação: a lista pode ser consultada no site do Hemocentro: http://www.fhb.df.gov.br/

Com informações da Secretaria de Economia do Distrito Federal