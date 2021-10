Morto a facadas e pauladas em Brazlândia. Veja vídeo

DD Darcianne Diogo

Crime aconteceu em 7 de outubro deste ano - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, preventivamente, na tarde desta segunda-feira (25/10), um homem, de 24 anos, acusado de matar um jovem, de 25 anos, a facadas e pauladas, às margens da BR-080, Incra 9, em Brazlândia. O crime aconteceu em um galpão vazio e foi registrado por câmeras do circuito interno de segurança (veja o vídeo abaixo).

O crime aconteceu em 7 de outubro deste ano. Em 29 de setembro, a vítima tentou matar outra pessoa também em Brazlândia, ocasião em que o autor estava presente e, por isso, serviu como testemunha e prestou depoimento à polícia contra o rapaz.

Enfurecido ao saber do depoimento do rival, a vítima afirmou a outras pessoas que queria “um acerto de contas”. Na noite do crime, o jovem foi até a casa do suspeito e quebrou os objetos como forma de retaliação às desavenças existentes entre eles, revelaram as investigações conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

Câmeras de monitoramento de uma distribuidora de bebidas também foram cruciais para a elucidação do caso. Nela, mostra o autor desferindo as facadas e pauladas contra o jovem. O homem está preso e permanece à disposição da Justiça.