Motorista que atingiu entregador na BR-040 é preso por homicídio qualificado

CM Cibele Moreira

Acidente ocorreu na última quinta-feira (21/10) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o motorista apontado como o responsável pela morte do entregador por aplicativo, Carlos Alberto Barbosa Rocha, 21 anos, que morreu após ser atingido por um carro na BR-040, na última quinta-feira (21/10). O condutor do veículo que ocasionou o acidente fugiu do local, sem prestar socorro.

No entanto, na sexta-feira (22/10), os policiais da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) localizaram o autor da colisão e efetuaram a prisão do acusado, que se encontra preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória II (CDP II). De acordo com a polícia, o motorista, de 29 anos, responderá por homicídio qualificado.

O acidente ocorreu por volta das 16h30, na altura do viaduto de Santa Maria, sentido Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por uma testemunha para socorrer o jovem. Segundo a corporação, Carlos Alberto estava em uma motocicleta quando foi atingido por um outro veículo. Com o impacto da colisão, o motociclista ainda bateu num poste de iluminação.

A vítima sofreu lesões no crânio e ferimentos pelo corpo. Devido à gravidade dos machucados, o jovem não resistiu e morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou no atendimento ao motociclista, além do serviço de atendimento médico da Via 040, concessionária responsável pela gestão do trecho de 936,8km da BR — que liga Brasília a Juiz de Fora (MG).