Entregador morre na BR-040, após ser atingido por carro e bater contra poste

Bombeiros encontraram a vítima com lesões no crânio e diversos ferimentos pelo corpo - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista morreu nesta quinta-feira (21/10), após ser atingido por um carro e bater contra um poste na BR-040, próximo ao viaduto de Santa Maria, sentido Brasília. A vítima, identificada apenas como Carlos, trabalhava com entregas por aplicativo e tinha 21 anos. O motorista que teria provocado o acidente fugiu.

A colisão aconteceu por volta das 16h30, segundo o Corpo de Bombeiros. Carlos conduzia uma motocicleta Honda Twister vermelha. Depois de ser atingido pelo outro veículo, o motociclista atingiu um poste. No momento em que o socorro chegou, a vítima apresentava lesões no crânio e diversos ferimentos pelo corpo. O jovem não resistiu aos machucados e morreu no local.

Os bombeiros atuaram na ocorrência com uma aeronave, dois veículos terrestres e 14 militares. A testemunha que acionou o resgate contou às equipes que o motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar ajuda ao motociclista. Por se tratar de uma BR, a via ficou sob cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O serviço de atendimento médico da Via 040, concessionária responsável pela gestão do trecho de 936,8km da BR — que liga Brasília a Juiz de Fora (MG) — também prestou socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou no resgate, e a Polícia Militar do DF acompanhou a ocorrência no local.