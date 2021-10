Secretaria de Saúde modifica o esquema de vacina para idosos

RM Rafaela Martins

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) modificou o esquema vacinal para idosos com 60 anos ou mais. Anteriormente, o grupo poderia tomar a dose de reforço (D3) após seis meses da segunda dose aplicada até o dia 22 de abril. Agora, a pasta diz que está seguindo normas do Ministério da Saúde e só poderá vacinar aqueles que completaram seis meses da aplicação a partir do dia 21 de abril.

Em nota, a secretaria disse ao Correio que os imunizantes têm um prazo. "A Secretaria de Saúde esclarece que o Ministério da Saúde envia para o DF as pautas das doses de reforço, com os prazos de aplicação a partir do recebimento da segunda dose ou dose única", explicou o texto.

Além disso, a pasta afirmou que idosos com 60 anos ou mais que tomaram a D2 até o dia 21 de abril podem receber o reforço. "A Circular nº 85 segue o que já havia sido preconizado pelo órgão federal, estabelecendo que pessoas acima de 60 anos que tomaram a segunda dose até o dia 21/04, recebam a dose de reforço", ressaltou a secretária.

Porém esse não é o único grupo apto a receber a terceira dose. Profissionais da saúde e imunossupressores podem procurar as unidades de atendimento disponíveis. Mas, a data limite é diferente. No caso dos profissionais, podem receber o reforço aqueles que finalizaram o ciclo de imunização até o dia 15 de abril.