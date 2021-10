Justiça decide que avô materno deve pagar metade da pensão dos netos

CB Correio Braziliense

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou que o avô materno deverá dividir o valor da pensão alimentícia dos netos com a avó paterna, que arcava com a pensão no lugar do filho há quatro anos. A decisão foi dada pelos desembargadores da 5ª Turma Cível do TJDFT.



A avó paterna recorreu da decisão da justiça sob o argumento de que o avô materno é servidor público e possui boas condições financeiras. Segundo ela, durante quatro anos já pagou mais de R$ 90 mil de pensão alimentícia para os netos.

A avó foi chamada para contribuir com o sustento dos netos após o pai das crianças ter sido preso. O colegiado entendeu que as despesas devem ser divididas entre os dois sob a justificativa de que o avô possui condições econômico-financeiras de arcar com a obrigação.

O processo segue em segredo na justiça.

Com informações do TJDT