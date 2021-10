Metrô-DF deixa de arrecadar mais de R$ 6,5 milhões por causa de greve

PG Pablo Giovanni*

A empresa recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e teve recurso negado - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A greve dos metroviários, que durou 6 meses no Distrito Federal, custou caro para os cofres da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF). Segundo a empresa, em números, R$ 6,6 milhões deixaram de ser arrecadados com venda de bilhetes no período.

Iniciada em 19 de abril deste ano, a paralisação liberou, aproximadamente, 1,2 milhão de passageiros nas catracas das 27 estações da companhia, até 25 de outubro. A liberação aconteceu por falta de efetivo de funcionários. Nos horários de pico, a frota dos trens rodava em 80% e nos demais períodos, de menor movimento, em 60%.

Ao Correio, a companhia informou que a expectativa de arrecadação para 2021 era de R$ 151 milhões, mas com a pandemia, houve uma queda de 25% - cerca de R$ 113 milhões - na estimativa.

A greve dos metroviários terminou na terça-feira (26/10), quando o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) decidiu, no dia anterior, que os funcionários deveriam retomar os postos. Na sessão, os desembargadores entenderam que a greve não era abusiva e manteve todos os benefícios da categoria, incluindo o vale-alimentação - estopim para início da greve.

Recurso negado



O Metrô-DF recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e teve recurso negado na sessão da tarde de quarta-feira (27/10). A companhia afirmou que “tomará as medidas judiciais cabíveis”.

O advogado do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô-DF), Matheus de Figueiredo Corrêa da Veiga, diz que as chances de reversão por parte do Metrô-DF são pequenas, após a decisão do TRT-10. “Estamos atentos, caso a companhia recorra, estamos preparados para contra-arrazoar o recurso”, pontuou.