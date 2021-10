PM Pedro Marra

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem, 40 anos, foi preso acusado de sequestro e de manter em cárcere privado o próprio filho de 7 anos, feito refém com uma faca. O caso ocorreu no conjunto E da QR 204 em Santa Maria, às 21h de quinta-feira (28/10), quando os policias militares do 26º Batalhão de Polícia Militar receberam a denúncia de ameaça.

Segundo testemunhas ouvidas pela corporação, um homem armado com uma faca ameaçava atentar contra a própria vida e a do filho. A equipe bateu no portão e foi atendida em seguida pelo acusado.

“Quando ele abriu a porta, a criança saiu correndo para a rua com o intuito de se afastar do pai, que estava muito alterado, aparentemente embriagado, com uma faca tipo peixeira em sua mão direita”, relatou o sargento Antônio Rozeno, condutor da ocorrência.

Os policiais deram a ordem para que o homem soltasse a faca e logo em seguida o conduziu à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrada a ocorrência. O conselho tutelar compareceu à DP e entregou a criança para a tia, irmã do acusado, que ficou responsável pelo sobrinho.

Segundo o delegado-adjunto da 20ª DP, Paulo Fortini, a unidade recebeu o caso e autuou o acusado no crime de cárcere privado. "Foi realizado o flagrante e encaminhado à Justiça. O delegado entendeu pelo sequestro. Acredito que a audiência de custódia, só amanhã. A tendência é essa. No momento, ainda não teve. Ele desceu para a carceragem da PCDF", detalha o investigador.

Ele tem passagem por lesão corporal, em 2019, quando foi a vias de fato em briga de rua com um vizinho.