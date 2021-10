Morre, aos 89 anos, Yolanda Oliveira, pioneira de Brasília

CB Correio Braziliense

Yolanda Oliveira, pioneira em Brasília, morreu na madrugada desta sexta-feir (29/10) aos 89 anos. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (29/10), a pioneira Yolanda Oliveira, aos 89 anos. Em postagens nas redes sociais, a filha Eliane Oliveira comunicou o a morte da mãe em uma homenagem à pioneira. Moradora da Asa Norte, Yolanda teve uma infecção hospitalar, após passar por um procedimento de reposição de potássio, e não resistiu. A pioneira chegou a ter alta, mas precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva.



“Aconteceu o que eu mais temia, o que me fazia chorar só de pensar. Você partiu. Você se foi no fim desta madrugada após dias e noites de ansiedade, tristeza, alegria e esperança (quando tudo começava a melhorar). E agora esse aperto no peito. Sentimos tanto, mãe!”, publicou a filha.



Segundo a Eliane, Yolanda era luz e aconchego, além de sábia e inteligente. A pioneira nasceu no interior de Minas Gerais, na cidade de Espinosa, e depois veio para Brasília, um ano antes da inaguração da capital federal.



Yolanda ficou viúva ainda jovem, em 1977, e criou os quatro filhos com muito esforço. De acordo com Eliane, a mãe enfrentou, poucos anos após perder o marido, o falecimento de uma das filhas, Maria Esmeralda. A pioneira deixa três filhos, Eliane, Ricardo e Maria Elise, além de quatro netos e dois bisnetos.