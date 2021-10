Homem é preso enquanto transportava 458 kg de maconha

CB Correio Braziliense

A droga estava no porta-malas do carro - (crédito: Polícia Civil do DF)

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (28/10), ao ser pego transportando 458 kg de maconha no porta-malas do carro. Com destino a Ceilândia, o rapaz, 28 anos, estava em Uberaba (MG) a caminho da capital. Segundo as investigações, a droga seria distribuída em outras regiões do Distrito Federal.



A Operação Presságio, que resultou na autuação do homem, foi deflagrada pela Polícia Civil do DF (PCDF), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com as investigações, o autuado estava transportando a maconha no porta-malas de um veículo Renegade, da marca Jeep.



O rapaz foi levado para o presídio da cidade de Uberaba e será reencaminhado ao sistema prisional do DF, conforme determinação judicial da 3ª Vara de Entorpecentes do DF. “Após os procedimentos legais, ele foi conduzido e encontra-se à disposição da justiça. Ele responderá pelo delito de tráfico de drogas, com a causa de aumento, por transportar drogas entres estados da Federação”, destaca o Delegado da 24ª Delegacia de Polícia, Anderson Assis.