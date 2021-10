Covid-19: com 82 infecções em 24 horas, DF registra menor média móvel do ano

DD Darcianne Diogo

(crédito: Minervino Júnior/CB)

O Distrito Federal registrou, neste sábado (30/10), 82 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de infecções chegando a 514.815 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos ficou em 232, a menor do ano pelo 10º dia consecutivo.

Do total de casos confirmados, 501.016 estão recuperados, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF). Neste sábado, foram notificadas nove mortes causadas pelo novo coronavírus. O total de óbitos é de 10.866. A média móvel de mortes também vem apresentando queda e está em 11,43, a menor desde 22 de setembro.

De acordo com o boletim, das mortes notificadas hoje, seis eram homens e três mulheres. Sete apresentavam algum tipo de comorbidade. Os óbitos ocorreram, ainda, entre 26 de outubro e este sábado.

Regiões



Desde o começo da pandemia, Ceilândia lidera o ranking com o maior número de casos da covid-19, com 55.867 infecções. Em segundo lugar, aparece o Plano Piloto, com 51.869 e, em terceiro, Taguatinga, com 39.880.