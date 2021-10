Árvore de grande porte cai sobre carro no Eixinho Sul; veja vídeo

DD Darcianne Diogo

Árvore de grande porte caiu sob veículo - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

Uma arvore de grande porte caiu sobre carro que passava pelo Eixinho Sul, na altura do Hospital de Base, na tarde deste sábado (30/10). Apesar do susto, o motorista e o passageiro que estavam no interior do veículo no momento do incidente não se feriram.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) foi acionado para atender a ocorrência e, quando militares chegaram ao local, encontraram o veículo, um Nissan Livina, debaixo da galhada da árvore. Devido ao tamanho da árvore, as duas faixas de rolamento da via foram interditadas pela Polícia Militar (PMDF). O fluxo foi desviado para as vias paralelas.

Segundo o CBM-DF, foi preciso duas horas para cortar a árvore do tronco e das galhas. Após o término, a pista foi liberada e a remoção de todo o material foi deixado às margens da via, que é de competência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).