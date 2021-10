Vídeo: ônibus de viagem tomba em Sobradinho ao fazer curva neste domingo

RM Rafaela Martins

Ao menos uma mulher foi encaminhada ao hospital., com o braço quebrado - (crédito: Rafaela Martins/CB/DA Press)

Um ônibus vindo do Piauí tombou no fim da manhã deste domingo (31/10) ao fazer uma curva na BR-020, na altura de Sobradinho, sentido Plano Piloto. O veículo, de dois andares, segue caído na pista. Cerca de 50 passageiros estão feridos e o socorro está no local.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) interditou a pista, nos dois sentidos. Não houve mortes. Um homem ficou preso às ferragens do veículo pelo braço e precisou ser resgatado. Cinco pessoas foram encaminhadas ao hospital, uma delas com o braço quebrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com duas viaturas e cerca de 15 militares, estão prestando socorro no local. A maioria das vítimas está com ferimentos na cabeça. Os primeiros atendimentos foram feitos no local

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local acompanhando os procedimentos de resgate, e foi solicitado ao motorista que realizasse o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

Além disso, a PRF acionou a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que até o momento não compareceu ao local. Nervoso com o acidente, o condutor, da empresa Catedral, não quis dar entrevista.

