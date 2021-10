Motorista capota carro e morre no Pistão Norte na madrugada deste domingo

RM Rafaela Martins

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motorista de 37 anos morreu, na madrugada deste domingo (31/10), ao capotar o carro no Pistão Norte, em Taguatinga, na entrada do Taguaparque, por volta das 3h. O homem, identificado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) como Felipe Gomes Pessoa, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na cena do acidente, as equipes encontraram um veículo Peugeot vermelho capotado, com as rodas voltadas para cima, no canteiro central da via. O condutor estava parcialmente projetado para fora do veículo, preso entre a estrutura e o chão, e apresentava sinais e lesões do acidente.

As imagens divulgadas pelos bombeiros mostram o carro completamente destruído. Os militares não souberam informar a dinâmica do acidente e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para investigar.

Outra morte

Um motociclista, identificado apenas como Maciel, 40 anos, morreu após cair de moto na noite de sexta-feira (29/10). O acidente ocorreu próximo ao Condomínio La Font, na DF-250, na região do Paranoá. De acordo com o CBMDF, a ocorrência foi por volta das 19h40.

Não havia outro veículo envolvido, e o acidente foi classificado como auto lesão. O condutor estava no chão da pista e em parada cardiorrespiratória (PCR) quando o socorro chegou. Rapidamente, os militares iniciaram a reanimação cardiopulmonar e pediram o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por conta da situação, o trânsito foi interditado nos dois sentidos da via. Após 40 minutos de manobras, a equipe de saúde confirmou a morte do condutor. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a motocicleta, uma Honda Bros 160, próxima a uma cerca e fora da pista.

*Com informações do CBMDF