Lotofácil realiza sorteio de R$ 1,5 milhão nesta segunda (1º/11)

PM Pedro Marra

(crédito: Youtube/Reprodução)

A Loterias Caixa sorteia, nesta segunda-feira (1º/11), o prêmio de R$ 1,5 milhão da Lotofácil. A partir das 20h (horário de Brasília), o resultado final do concurso 2362 será anunciado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). A transmissão vai ocorrer ao vivo pela internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube.

No concurso anterior (2361), duas apostas ganhadoras acertaram os 15 números da cartela. Cada uma faturou mais de R$ 651,3 mil. Uma foi feita por canal eletrônico da Caixa, e a outra em uma lotérica de Goiânia (GO). Outras 256 marcaram 14 números sorteados na premiação.

Com a aposta entre 15 e 20 números, a partir de R$ 2,50, a Lotofácil premia quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Ainda é possível deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h. Neste link, é possível apostar nas Loterias Online da Caixa de onde estiver.

Quem ganhar a bolada, pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação em Agência da Caixa. O prêmio acumula para o concurso seguinte quando não há ganhador em qualquer faixa de premiação com 15 acertos.