Lotofácil: apostador do Setor Comercial Sul ganha R$ 582 mil

RF Roberto Fonseca

(crédito: Reprodução/Google Street View)

A sorte sorriu para um brasiliense na Lotofácil desta terça-feira (28/9). Um apostador arriscou R$ 340 para jogar 17 números combinados e acertou todos as dezenas sorteadas no concurso 2334. Com isso, levou uma vez o prêmio principal (15 pontos), 30 vezes na segunda faixa de premiação (14 pontos) e 105 vezes na terceira (13 pontos). Somando tudo, vai receber uma bolada: R$ 582.856,43. O sortudo fez o jogo na Lotérica Nova Amazonas, localizada na Quadra 5 do Setor Comercial Sul.

Os números sorteados no concurso 2334 foram: 02-03-05-07-13-14-16-17-18-20-21-22-23-24-25. Outro apostador de São Paulo também fez os 15 pontos. Cada um vai levar R$ 540.425,33. Com 14 pontos foram 244 apostas ganhadoras, sendo 30 do brasiliense que fez o jogo no Setor Comercial Sul. Prêmio individual de R$ 1.326,87. Os ganhadores das demais faixas de premiação podem ser conferidos aqui.

A aposta vencedora não foi barata, mas valeu o investimento. A chance de acertar os 15 pontos na Lotofácil com uma aposta de 17 números combinados é de uma a cada 24.035. Um estudo realizado no Reino Unido, por exemplo. diz que a probabilidade de um acidente aéreo é de um a cada 67 mil voos, e que a chance de um acidente com morte ocorrer é de um para cada 345 mil voos.

O próximo concurso da Lotofácil é o 2335 e será sorteado na noite desta quarta-feira (29/9). O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão para quem fizer os 15 pontos. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou no site de apostas da Caixa.