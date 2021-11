Ibaneis participa da abertura do Web Summit 2021, em Portugal

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (1°/11), o governador Ibaneis Rocha (MDB) participa da abertura do Web Summit, na cidade de Lisboa, em Portugal. O evento é um dos maiores do mundo no ramo de tecnologia e inovação. De acordo com o executivo local, a intenção é que o evento seja celebrado no Distrito Federal (DF).



“A nossa visita não tem o propósito de apenas trazer uma conferência dessa magnitude para Brasília, mas também apresentar todo o potencial do nosso parque tecnológico, gerando investimentos de grande porte em nossas fábricas da Biotic”, declarou o governador.

O governador ainda deve participar de um jantar oferecido pelo governo de Portugal no Palácio Nacional da Ajuda, a partir das 20h30 desta segunda-feira (1º/11).

Web Summit

O Web Summit 2021 conta com a participação de mais de 700 palestrantes incluindo funcionários da Amazon, Spotify, Microsoft, Tik Tok, Reddit, Facebook, além da presença de celebridades e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A edição deste ano deve reunir cerca de 40 mil visitantes, entre eles especialistas em tecnologia e investidores.

A ex-funcionária do Facebook, Frances Haugen, ativista pela regulação das redes sociais e que fez diversas denúncias sobre práticas abusivas da rede, e a cofundadora do movimento Black Lives Matter, Ayo Tometi, também participarão do evento ao lado do prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, do ministro da Economia e da Transição Digital de Portugal, Pedro Siza Vieira, e do CEO e fundador do Web Summit, Paddy Cosgrave.

Brasília disputa com o Rio de Janeiro e com Porto Alegre para ser a quarta sede mundial da conferência. Após o encontro com o governador Ibaneis Rocha (MDB), os diretores virão até a capital conhecer as possíveis instalações para realização do evento.

